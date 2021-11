La storia tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto è durata come un gatto in tangenziale? Da giorni, ormai, circolano delle insistenti voci di crisi dopo la scelta avvenuta negli studi di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Matteo e Noemi sono già in crisi? L’ex tronista interviene

Ad intervenire sulla questione ci ha pensato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha smentito la crisi con la sua fidanzata nonostante le numerose segnalazioni della rete:

Sto leggendo tantissime notizie e mi stanno arrivando tanti messaggi sul fatto mio e di Noemi. Io volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono. Io e Noemi non ci siamo lasciati. Assolutamente. Come tutte le coppie nate da poco, ci stiamo conoscendo e ci sono anche adesso degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione.

Quindi ci stiamo anche dando del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti. Io volevo tranquillizzare veramente tutti e dirvi che vi ringrazio per tutti i messaggi che mi sono arrivati. E anche il fatto che non ci vediamo molto spesso con Noemi è dato dal fatto che siamo impegnati tutti e due tra studio e lavoro.