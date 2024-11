Uomini e Donne, Maria De Filippi manda via un tronista dopo alcune segnalazioni: anche un cavaliere abbandona

La registrazione di Uomini e Donne del 19 novembre ha portato con sé una serie di eventi inaspettati che hanno scosso il pubblico e i partecipanti. Due figure centrali del programma, il tronista Alessio e il cavaliere Mario, hanno deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi. Ma cosa li ha spinti a prendere questa decisione?

Uomini e Donne, la segnalazione su Alessio e la fuga delle corteggiatrici

Il caos è iniziato con una segnalazione emersa nella registrazione precedente: Alessio è stato avvistato in compagnia di una ragazza estranea al programma. Questo ha scatenato la reazione delle sue corteggiatrici, che hanno voluto vederci chiaro.

Dietro le quinte, Alessio ha cercato di giustificarsi affermando che la ragazza fosse solo un’amica. Tuttavia, la situazione si è complicata ulteriormente quando una delle corteggiatrici ha messo in dubbio le sue dichiarazioni, sottolineando che Alessio aveva dato versioni discordanti sulla sua serata.

In studio, le corteggiatrici hanno iniziato a eliminarsi una dopo l’altra, a partire da Jenny, seguita da altre quattro ragazze. Conclusa la fuga delle corteggiatrici, Alessio è stato invitato a lasciare lo studio, essendo ormai senza nessuna possibilità di proseguire il suo percorso.

Il legame tra Alessio e Mario

Durante la puntata è emerso un dettaglio che ha coinvolto anche il cavaliere Mario: alcune corteggiatrici hanno rivelato che Alessio avrebbe partecipato a serate insieme a lui. Il tronista ha confermato, spiegando che ciò era accaduto per via di amicizie in comune. Questo ha portato Gianni Sperti a criticare entrambi per i loro comportamenti, contribuendo al clima di tensione.

Mario lascia il programma

Di fronte alla situazione, anche Mario ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, dichiarando di non essere attratto da nessuna dama presente in studio e di preferire concludere la sua esperienza nel programma.

Fonte: Lorenzo Pugnaloni.