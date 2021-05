Maria De Filippi furiosa con Armando Incarnato. Oggi, nel corso del consueto appuntamento con Uomini e Donne, la conduttrice si è scagliata contro il cavaliere campano che cercava di nascondere un approccio con Patty, una dama del dating show.

“Non si prende in giro e si tratta male una donna in questo modo”, così Maria De Filippi ha rimproverato Armando durante l’ultima puntata di Uomini e Donne.

Il cavaliere dopo una breve frequentazione con Patty ha negato di averla baciata, ma la conduttrice del programma di Canale 5 ha perso la pazienza smentendolo brutalmente:

Armando basta, uno fa un errore, lo ammette e si va avanti. Dai su, è vero che l’hai baciata. Vuoi che vada avanti? Ti dico anche che so che parli male della redazione. Non facciamo prima a dire ‘sì, forse sono un cretino a volte’? Perché fai prima eh.

La redazione è fatta di persone adulte e pensanti, sono qui per lavorare, non per scandagliare la tua verità. Se tu dici una balla, la redazione lo sa, te la fa dire ma lo sa.