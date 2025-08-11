Uomini e Donne, Luca Daffrè si è fidanzato: il video del bacio passionale

Luca Daffrè, ex tronista di Uomini e Donne e volto noto anche per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, sembra avere una nuova fiamma. Dopo la fine della relazione con l’influencer brasiliana Bianca Andrade De Silva, meglio conosciuta come Boca Rosa, il modello pare sia stato avvistato in dolce compagnia.

Negli ultimi anni, la vita sentimentale di Luca ha spesso attirato l’attenzione del pubblico. Dopo essere entrato a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti, era poi tornato nel programma in veste di tronista. In quell’occasione aveva scelto Alessandra Somensi, ma la relazione non era durata molto: una volta usciti dal contesto televisivo, le cose si erano rapidamente complicate, fino a portarli alla rottura, non senza qualche frecciatina social.

L’ex relazione con Bianca Andrade

Successivamente, Daffrè si era legato a Bianca Andrade. La loro storia, iniziata nel marzo dello scorso anno, sembrava promettente. I due si erano mostrati spesso sui social, condividendo momenti di quotidianità e intimità che lasciavano sperare in qualcosa di duraturo. Tuttavia, anche quel capitolo sembra ormai chiuso.

Il nuovo amore dell’ex tronista è Martina Rinaldi, il video del limone

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Luca avrebbe voltato pagina e iniziato una frequentazione con Martina Rinaldi, influencer molto seguita online, con oltre 100mila follower. A far nascere i sospetti è stata la segnalazione di un utente, che ha scritto a Marzano raccontando di averli visti insieme in atteggiamenti affettuosi:

“Ciao Deia, non so se ti può interessare, ma ieri sera al Papeete Beach di Milano Marittima c’era Luca Daffrè che si baciava con una ragazza. Lei si chiama Martina Rinaldi.”. Non solo, l’esperta di gossip ha pubblicato anche il video di un bacio passionale tra i due (lo trovi a inizio articolo).

I gesti affettuosi tra i due, secondo chi li ha visti dal vivo, non lascerebbero spazio a dubbi: tra Luca e Martina potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Resta ora da capire se si tratti solo di un flirt estivo o se tra loro nascerà qualcosa di più serio. Ecco Martina:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Rinaldi (@martina.rinaldii)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Rinaldi (@martina.rinaldii)