Jessica Antonini, l’ex tronista di Uomini e Donne delusa da Davide Lorusso è tornata a far parlare di sè per alcune sue esternazioni (nuovamente) infelici. Se, infatti, in un primo momento aveva tentato di fare outing all’ex fidanzato Davide dandogli del gay – “Lui è gay ma ancora non lo sa” – adesso a finire nel mirino dell’ex protagonista del dating show di Canale 5 è finita la prima tronista transgender che conosceremo a settembre.

Jessica Antonini commenta (a suo modo) la prima tronista transgender a Uomini e Donne

Jessica Antonini è attivissima sui social e nelle passate ore si è lanciata in alcuni commenti a dir poco fuori luogo nei quali oltre a ironizzare sulla grande rivoluzione messa in atto da Maria De Filippi ha anche lanciato nuovamente delle frecciatine al suo ex.

A riportare le sue ultime esternazioni sono stati gli amici di Biccy.it che hanno prontamente ripreso i commenti di Jessica alla notizia del primo trono con protagonista una ragazza transgender postata su Instagram da una nota pagina a tema Uomini e Donne.

“Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare”, ha commentato l’ex tronista, aggiungendo una emoji che ride a crepapelle. Le sue parole però non sono piaciute ad alcuni utenti che le hanno prontamente fatto notare la battuta fuori luogo. “Sinceramente non ho fatto nomi”, si è difesa lei. E quando le è stato fatto notare che era chiaro il riferimento ha replicato divertita: “E’ chiaro ma non è scritto. Comunque nessuno si strappa i capelli… già detto che ho bisogno di un uomo non di un senza…”.