Uomini e Donne: il nuovo tronista ufficiale è Flavio Ubirti

Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, approda sul trono di Uomini e Donne

Davide Maggio ha annunciato in esclusiva che Flavio Ubirti, uno dei volti più richiesti dell’ultima edizione di Temptation Island, sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne a partire da settembre.

Chi è Flavio Ubirti

Il giovane toscano, originario di Figline Valdarno (Firenze), ha conquistato pubblico e tifose nel ruolo di tentatore grazie al suo fascino e alla presenza elegante con cui si è presentato al reality estivo. Cresciuto come portiere nelle file dell’Arezzo e di altre squadre come la Nazionale Under 17, ha deciso di mettere temporaneamente da parte la carriera sportiva dopo aver ricevuto un’offerta televisiva importante da Mediaset.

Durante la sua partecipazione a Temptation Island, Flavio si è distinto fin dalla prima puntata, attirando l’attenzione di tutte le fidanzate e formando un legame particolare con Denise, anche se infine non è nato nulla.

Abbandona il calcio e segue la tv, le parole amare del suo direttore sportivo

A riportare la news era stato Chi Magazine. A far cambiare rotta alla sua carriera, una proposta arrivata dopo la partecipazione al reality: “Il portiere ci ha comunicato che ha avuto un’offerta di lavoro importante. E quindi deve smettere di giocare”, ha spiegato il direttore sportivo Alberto Bruni, confermando così l’addio di Ubirti alla squadra.

Il dirigente ha commentato l’uscita con ironia e un pizzico di amarezza: “Abbiamo chiesto un falò di confronto, però non è bastato. Del resto l’offerta di lavoro è importante. Dobbiamo rammaricarci di non aver pensato che poteva accadere, ma è il senno del poi. Oggi tutti mi dicono “te l’avevo detto” ed è facile. Intanto ci troviamo senza portiere e dobbiamo intervenire abbastanza velocemente sul mercato”.

In studio con Maria De Filippi, Flavio avrà l’opportunità di incontrare corteggiatrici e costruire nuove relazioni, mettendo alla prova il suo carisma in contesti più intimi rispetto al reality. La sua decisione di abbandonare il calcio non è passata inosservata: il direttore sportivo della Baldaccio Bruni, Alberto Bruni, ha confermato che il ragazzo ha ricevuto una proposta così importante da Mediaset da costringerlo a dire addio al pallone.