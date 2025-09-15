Uomini e Donne, il nuovo tronista è Rosario Guglielmi

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi nuovo tronista, lo scoop

Rosario Guglielmi, uno dei volti più apprezzati dell’ultima edizione di Temptation Island, potrebbe essere tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Dopo settimane di rumor, l’indiscrezione sembra trovare conferma attraverso le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sempre ben informato sul mondo dei programmi di Maria De Filippi.

Già durante e subito dopo la fine del reality estivo, molti fan avevano ipotizzato un suo possibile ingresso nel dating show, complice la visibilità guadagnata e il buon riscontro del pubblico. Ora, la possibilità che sieda davvero sulla celebre poltrona rossa sembra molto più concreta.

Chi è Rosario Guglielmi

Rosario ha 27 anni, è originario della Sicilia ma vive a Milano. Lavora nel settore della ristorazione e ha partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzata Lucia. La loro relazione era messa alla prova dalla distanza: lui viveva al nord, mentre lei lavorava come consulente in Emilia-Romagna. La coppia si vedeva solo nei weekend, una situazione che Lucia non era più disposta a sostenere, tanto da chiedere a Rosario un passo importante verso la convivenza.

Il percorso a Temptation Island

Durante il programma, Rosario si è fatto notare per il suo atteggiamento rispettoso e pacato. Sempre disponibile anche con gli altri partecipanti, si è distinto per i suoi modi gentili e per l’atteggiamento sincero nei confronti della fidanzata, con la quale è uscito insieme al termine del falò di confronto.

Tuttavia, la relazione ha subito un brusco stop dopo la fine del programma. Nonostante il passo verso la convivenza, Rosario ha scoperto comportamenti poco chiari da parte di Lucia, che avrebbe mantenuto contatti ambigui con alcuni dei tentatori conosciuti nel villaggio. Da lì, la rottura è stata inevitabile.