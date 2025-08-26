Uomini e Donne, i profili Instagram dei nuovi tronisti

È ufficialmente partita la nuova stagione di Uomini e Donne e oggi sono stati finalmente svelati i volti dei tronisti che animeranno il trono classico nei prossimi mesi. Tra loro c’è chi sogna di trovare l’amore per la prima volta e chi si mette in gioco dopo esperienze difficili, ma tutti hanno una forte voglia di raccontarsi e lasciarsi conoscere, anche sui social. Ecco i loro profili Instagram.

Flavio Ubirti, profilo Instagram

Flavio 24 anni, da anni portiere di calcio. Le sue parole di presentazione: “Vivo con i miei genitori e mio fratello Giulio. Ho un rapporto bellissimo con tutti. Siamo una famiglia semplicissima, ma non mi hanno mai fatto mancare niente. Cerco di essere educato con tutti. Il mio motto è: se voglio farlo, mi riesce farlo. Sono l’opposto del tipo malessere che piace tanto alle ragazze di oggi, io punto solo sulla bontà d’animo. Quando mi dicono che sono un ragazzo d’altri tempi mi riempio d’orgoglio perché è il più grande complimento che possano farmi“.

Il profilo Instagram: @flavio__ubirti

Cristiana Anania, profilo Instagram

Cristiana ha 22 anni, è una speaker radiofonica e viene da Palermo. È una ragazza energica, solare, ma anche molto profonda: ha raccontato apertamente il suo passato e il ruolo fondamentale che i nonni hanno avuto nella sua crescita. Sul trono cerca amore, ma anche stabilità e condivisione. Il suo profilo Instagram è un mix tra spontaneità e ironia, con contenuti che parlano di musica, Sicilia e pensieri personali. Non ha paura di mostrarsi per com’è, senza filtri.

Il profilo Instagram: @naneeaaa

