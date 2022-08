Sono tanti gli ex volti di Uomini e Donne che avrebbero sostenuto il provino per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 19 settembre con la settima edizione condotta da Alfonso Signorini.

Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: tutti i “no” di Signorini

Secondo Amedeo Venza, la lista degli ex U&D alle prese con il provino del GF Vip sarebbe lunga ma nessuno di loro ce l’avrebbe fatta, compresa Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta (il mitico “comodino” della sesta edizione).

Oltre alla Paragoni (che ci avrebbe potuto regalare gaffe di tutto rispetto), avrebbero sostenuto il provino (ma senza passarlo) anche Giovanni Conversano, Samantha Curcio, Matteo Ranieri, Rosa Perrotta, Giovanna Abate, Luca Salatino e Andrea Nicole Conte.

Naturalmente non confermiamo l’indiscrezione e, come sempre, la prendiamo con le pinze in attesa di conferme e smentite come quella recente di Simone Rugiati (oppure Daniele Dal Moro che proprio Venza aveva provveduto a diffondere).

Concorrenti GF Vip, tutti i nomi

La prossima edizione del GF Vip 7 si preannuncia molto interessante sotto vari profili. Se lo scorso anno Alfonso Signorini aveva puntato sulla storia di disabilità raccontando la vita di Manuel Bortuzzo, quest’anno affronterà un nuovo delicato tema grazie alla presenza di Giovanni Ciacci, che un anno fa ha scoperto di essere sieropositivo.

Non è da escludere che si possa parlare anche di un’altra tematica lasciando trapelare l’ipotesi di un concorrente transgender.

Chi potrebbe entrare in Casa? Da qui sono prontamente scattate alcune ipotesi più o meno fattibili e la prima potenziale concorrente a venire in mente è Elenoire Ferruzzi.

Nella Casa più famosa d’Italia potrebbe entrare anche un/a cuoco/a oppure esperto/a di food.

Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi.

Tra gli altri possibili nomi emersi sono saltati fuori anche quelli di Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Brenda Asnicar.