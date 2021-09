Giorgio Manetti e Gemma Galgani, per gli appassionati di Uomini e Donne resteranno una delle coppie difficili da dimenticare. L’ex Cavaliere del trono over di recente è tornato single ma soprattutto è tornato a parlare della sua ex Gemma, dicendo la sua sugli ultimi ritocchi estetici ai quali si è sottoposta.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti single parla di Gemma Galgani

La storia d’amore tra Giorgio Manetti e Caterina è giunta al termine e qualcuno ha pensato subito ad un suo possibile ritorno a Uomini e Donne dell’ex Cavaliere, magari proprio alla corte di Gemma Galgani.

Tra le pagine del nuovo numero di Nuovo Tv, Giorgio ha replicato svelando di non nutrire alcun rimpianto per il suo passato ma pur essendo single non avrebbe alcuna intenzione di tornare in tv. Quello vissuto in passato lo ha definito “un bel percorso” ma è ormai un capitolo del tutto chiuso. Nessuna possibilità, dunque, a Gemma Galgani della quale ha detto:

La Gemma che piaceva a me non c’è più.

A quanto pare l’ex Cavaliere non accetterebbe la scelta della Dama torinese di ricorrere alla chirurgia estetica, al punto da attaccare:

Era una donna naturale in tutto e per tutto […] Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale.

Non crede inoltre che Gemma possa essere un buon esempio per le donne della sua età parlando di “un messaggio sbagliato alle donne che la seguono”. E dubita anche che possa trovare in questo modo l’uomo giusto per lei.

Le sue lodi sono riservate ad un’altra Dama, Isabella Ricci:

Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante.

E’ proprio con lei che andrebbe a cena se solo ne avesse la possibilità.