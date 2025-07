Uomini e Donne: Gianni Sperti nuovo tronista, lo scoop

Gianni Sperti, spunta il suo nome come nuovo tronista di Uomini e Donne. Sarà lui sul trono a settembre?

A sorpresa, Gianni Sperti potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. A lanciare la notizia è stato il settimanale Nuovo Tv, che nella sua ultima copertina ha svelato: “Gianni Sperti come Tina Cipollari, anche lui sarà un tronista di Uomini e Donne. Sarà alla ricerca dell’amore”.

Dopo anni passati come opinionista al fianco di Tina Cipollari, Gianni potrebbe quindi cambiare ruolo e sedersi sul trono che per anni ha commentato, diventando protagonista assoluto della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi.

Solo un anno fa, lo stesso Gianni aveva però escluso la possibilità di partecipare come tronista o cavaliere del trono over. In un’intervista, aveva dichiarato:

“Spero che non accada, perché non so gestire bene le emozioni e i sentimenti. Se dovessi scegliere, preferirei il trono classico: non potrei sopportare che la persona che mi piace esca anche con altri, come avviene nel trono over. Oggi sono single e cerco un’intesa mentale oltre che fisica. Le storie solo fisiche mi annoiano in fretta”.