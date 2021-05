Dopo la scelta di Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, anche quella di Giacomo Czerny si sta avvicinando. Il tronista, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne di ieri, ha svelato l’unico dubbio che gli rimane per poter prendere la sua decisione finale.

Uomini e Donne, la scelta di Giacomo Czerny: decisione importante

Giacomo è rimasto in studio solamente con Carolina e Martina e una delle due diventerà la sua fidanzata ufficiale. La parentesi a loro dedicata si apre con le parole forti della prima che in esterna si dichiara ancora una volta innamorata di lui.

Grandi emozioni anche con Martina che consegna al tronista le sue chiavi di casa per poterlo vivere nel quotidiano. Tornando in studio, Giacomo confida di avere ancora un ultimo dubbio, così come ci rivelano le anticipazioni de IlVicoloDelleNews:

In studio lui dice di essere ancora ad un punto critico pertanto decide di trascorrere una giornata intera con entrambe prima di scegliere perché ha bisogno di viverle ancora un po’ entrambe. Quindi la prossima settimana ci sarà la sua scelta.

Secondo voi chi sarà la fidanzata ufficiale del tronista di Uomini e Donne? Fateci sapere la vostra!