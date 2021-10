Nel corso della giornata di ieri una nuova registrazione di Uomini e Donne ha preso vita all’interno degli Studi Elios. Cosa è accaduto? I colleghi di Blasting News, citando l’informata pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni (@uominiedonneclassicoeover) ci hanno riportato delle croccanti anticipazioni.

La registrazione di U&D del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. Infatti, nel corso delle riprese, l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani.

Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale e sia stata proprio l’esibizione di Galgani a suscitare l’idea di Tina Cipollari di tirarle, al termine, un secchio d’acqua.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, non è stato presentato nessun nuovo tronista per sostituire Joele. In una delle ultime registrazioni, infatti, Milan aveva lasciato il programma di Canale 5, dopo avere preso un accordo con la sua corteggiatrice Ilaria.