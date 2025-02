Uomini e Donne: Francesca Sorrentino sceglie tra caos e rivelazioni choc, ecco chi

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, hanno regalato un episodio ricco di colpi di scena e tensioni. Protagonista indiscussa è stata Francesca Sorrentino, la tronista che, dopo settimane di corteggiamenti e polemiche, ha finalmente fatto la sua scelta. Ma il percorso che ha portato alla decisione finale è stato tutt’altro che lineare, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Francesca Sorrentino e il dramma con Gianmarco Meo

Durante la registrazione di martedì 4 febbraio, Francesca si è trovata di fronte a una rivelazione che ha cambiato le carte in tavola. Gianmarco Meo, uno dei suoi corteggiatori, è stato smascherato: la tronista lo aveva accusato di essere legato a un’agenzia di moda, un dettaglio che inizialmente lui aveva negato. Tuttavia, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco ha poi ammesso la verità: “Praticamente lui ha negato, e alla fine ha detto la verità dicendo di farne parte e che non ha potuto disdire il contratto, per via di una penale alta”.

La penale in questione ammonterebbe a ben 10.000 euro, una cifra che ha impedito a Gianmarco di lasciare l’agenzia. Questa scoperta ha lasciato Francesca profondamente delusa, tanto da spingerla a considerare l’abbandono del trono. “Si è resa conto di non provare sensazioni forti e che non si fida”, ha aggiunto il blogger.

La scelta finale: Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino

Nonostante il caos, Francesca ha deciso di non arrendersi. Dopo un momento di riflessione fuori dallo studio, è stata raggiunta da Gianluca Costantino, l’altro corteggiatore in lizza per il suo cuore. Tra i due è scoccata una scintilla, culminata in una conversazione che ha portato Francesca a fare la sua scelta.

Come riportato da Pugnaloni, “Gianluca a quel punto si avvicina con la sedia e le dice che vuole continuare al di fuori la conoscenza. Si sono baciati e si sono scelti, ma senza petali e musica”. Una scena atipica per Uomini e Donne, che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Uomini e Donne: un trono finito nel caos

Il trono di Francesca Sorrentino si è concluso in modo drammatico e insolito, lontano dalle classiche atmosfere romantiche del programma. Con Gianmarco Meo fuori dai giochi e Gianluca Costantino come prescelto, resta da vedere se la coppia riuscirà a costruire qualcosa di solido al di fuori dello studio.