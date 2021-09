La ex fidanzata di Joele Milan sbotta (di nuovo) sui social dopo il video di presentazione di Uomini e Donne mandato in onda su Canale 5, con confessione ai suoi danni. Secondo il ragazzo, infatti, la sua dolce metà lo avrebbe tradito con il suo migliore amico.

Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa ma per la popolarità si fa questo e altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita.