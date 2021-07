Brutte notizie dal fronte di Uomini e Donne: una amata ex dama, Luisa Anna Monti, conosciuta proprio durante il Trono Over de programma di Maria De Filippi avrebbe dovuto presto sposare Salvio Calabretta, conosciuto nel corso della sua esperienza televisiva. Il loro sogno d’amore però non potrà essere coronato questa estate in seguito alla scoperta di un tumore al seno da parte della donna.

Le nozze tra l’ex dama Luisa Anna Monti ed il compagno Salvo Calabretta, dunque, sono rinviate poiché al momento la priorità è indubbiamente quella di curarsi. La donna ne ha parlato tra le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine:

In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere un tumore al seno e sono in attesa che mi chiamino dall’ospedale Gemelli di Roma per l’operazione. Entrambi i miei genitori sono morti di cancro, mio padre cinque mesi fa e mia madre quando ero ancora una ragazzina, e io stesso ho avuto anni fa un tumore maligno alla tiroide. Per questi motivi sono una donna che fa molta prevenzione. Ho fatto qualche settimana fa una mammografia in tomo sintesi e un’ecografia dove è venuto fuori che sono affetta da un carcinoma maligno al seno, il maligno come lo chiamo io, se non avessi fatto questi controlli ogni sei mesi non mi sarei accorta di nulla.