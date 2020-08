Uomini e Donne, ex corteggiatore positivo al Covid e un altro polemizza in attesa del tampone

Prosegue la lista di positivi al Covid provenienti dal patinato mondo di Uomini e Donne. E così, dopo Giulia Latini, Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre, anche Daniele Schiavon (ex di Giulia Quattrociocche) è risultato positivo.

“Mi è arrivato l’esito del tampone, sono positivo… Aspetterò 15 giorni a casa e sperando che questo virus vada via! In ogni caso, non mi arrenderò e lo prenderò a calci nel cul*”, queste le parole di Daniele Schiavon su Instagram, per svelare l’esito del tampone ai follower. Nel frattempo, tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne in attesa di fare il tampone c’è Antonio Moriconi:

Sono tornato dalla Sardegna, sono due giorni che chiamo per fare il tampone ma non me lo fanno fare. Sono andato privatamente a fare il sierologico ed è risultato negativo, ma il sierologico ti dice solo se hai gli anticorpi. Il problema è che ho chiamato e mi dicono che la domenica è chiuso. Ma con tutto il casino che c’è adesso, io sono tornato dalla Sardegna, probabilmente sono stato in contatto con persone positive. Sono in isolamento da due giorni, ma non riesco a fare il tampone, è una follia. Secondo me è da pazzi, tra l’altro la domenica non lavorano. Ce l’ho col sistema che non funziona. Voglio dire a quelli che godono nel vedere le persone che sono state in Sardegna e che sono positive, che dovete anzi ringraziare quelle persone che sono andate in vacanza e hanno speso dei soldi. Grazie a loro campate.

Questa situazione, come potete ben vedere, sta generando notevole nervosismo.