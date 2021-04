Colpo di scena a Uomini e Donne: dopo la rottura Sara Shaimi e Sonny Di Meo ci riprovano. Nel mese di gennaio la coppia aveva ufficializzato la fine della storia d’amore ma poi qualcosa è cambiato e ci stanno riprovando così come svela l’ex tronista tra le pagine del settimanale DiPiù.

Alla base della prima rottura, secondo le dichiarazioni dell’ex tronista, ci sarebbero state delle problematiche di tipo caratteriale. Anche la gelosia di Sonny Di Meo avrebbe giocato un ruolo importante così come afferma Sara Shaimi nella sua lettera per lui tra le pagine del settimanale:

Poi la promessa dell’ex tronista e assistente di volo:

Ora ho capito che quella scollatura di troppo che indossavo quando tu non eri con me e che ti rendeva tanto geloso la potevo evitare. Ho capito anche che quella chiamata in più che mi chiedevi, in fondo, la volevo e la voglio anche io.