In questi giorni sta girando un gossip particolare con protagonista una ex coppia di Uomini e Donne. Secondo Deianira una relazione sarebbe scoppiata per “colpa” di una evacuazione a porte aperte in albergo.

Uomini e Donne: “evacuava con la porta aperta”, l’assurdo retroscena

La situazione è questa, vera al 100%, raccontata dalla protagonista. Una coppa di Uomini e Donne è durata due giorni perché a detta di lei, costui nella camera d’hotel ha fatto la c*coca e rumori vari mentre evacuava con la porta aperta. A parte che lei ha perfettamente ragione perché sono cose che io non tollero neanche quando le coppie stanno insieme da 10 anni figurati due giorni.

Questo il racconto di Deianira.

Sul web, nel frattempo, hanno incominciato ad ipotizzare di chi si potesse trattare, puntando il dito “contro” Carlo Alberto Mancini, ex fidanzato di Nicole Santinelli, sentendosi chiamato in causa si è “scagionato”:

Non mi passerebbe per la testa di lasciare la porta aperta in quella situazione neanche dopo 10 anni di convivenza, figuriamoci all’inizio. A me rispetto ed educazione sono state insegnate, per fortuna. Però tra tutte le insinuazioni (false, dalla prima all’ultima), questa è la più divertente.