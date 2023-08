Uomini e Donne, prime registrazioni: le date ufficiali, la nuova stagione con Maria De Filippi in arrivo

Uomini e Donne sta per tornare. Per Maria De Filippi le vacanze stanno per terminare e tra poche settimane ritroveremo i volti storici del dating show di Canale 5 pronti ad una nuova stagione televisiva ricca di emozioni e incontri. Ma quando ci saranno le registrazioni delle prime puntate?

Uomini e Donne, prime registrazioni: le date

Inizialmente in programma di Maria De Filippi per il prossimo 18 settembre, alla fine Uomini e Donne prenderà il via una settimana prima, esattamente l’11 settembre, stessa data di esordio della nuova edizione del Grande Fratello.

Ma quando ci saranno le registrazioni delle puntate? Non alla fine del mese, come inizialmente ipotizzato, ma tra pochi giorni. Ad anticiparlo è stato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina UominieDonneClassicoeOver, dove ha fatto sapere tra le sue Instagram Stories:

Anticipate le registrazioni di Uomini e Donne alla prossima settimana! Molto probabilmente saranno i il 24 e 25 o il 25 e 26, vi terrò aggiornati.

Il buon Lorenzo ha successivamente confermato le date precise delle registrazioni fissate a giovedì 24 e venerdì 25 settembre: “Vedremo chi ci sarà nel parterre, ritorni o addii chissà… i nuovi tronisti e gli ospiti”, ha aggiunto.