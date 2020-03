In questi anni le coppie che si sono formate durante Uomini e Donne non fanno nemmeno in tempo a godersi qualche settimana fuori dal programma che “scoppiano” prima del previsto. Tra gli ultimi, anche una uscita dal trono classico, su cui si “puntava” per coinvolgimento e feeling.

Uomini e Donne, coppia scoppia: ecco chi sono

Nella prima parte del trono classico di Uomini e Donne, la tronista Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon. Tra i due sembrava essere nata la coppia perfetta. Entrambi belli “ruspanti”, senza peli sulla lingua e sinceri quanto basta. Eppure, qualcosa si è rotto. Il calciatore intervistato dalla pagina Instagram di Uomini e Donne Classico Over, così come riporta il buon Giuseppe Porro, ha raccontato della rottura:

Ci sono state tante circostanze che ci hanno allontanati. È una donna fantastica, anche quando c’è stato il lutto (dello zio, ndr), si è presentata ed è stata vicina alla mia famiglia. È una donna con la D maiuscola e non posso dirle nulla. Per questo mondo dei “famosi”, le persone ti vedono con un altro tipo di occhi ma io per fortuna sono rimasta la stessa persona. Da quando lei si è fatta Instagram, nonostante non abbiamo mai lavorato sui social a causa della mancanza di tempo, ha letto diverse cazzat* dove io la tradivo. Dopo diverse cavolate, per cui litigavamo sempre, è finita.

I motivi della rottura

Daniele Schiavon ha continuato, svelando i motivi della rottura con Giulia Quattrociocche:

Purtroppo io e lei siamo molto simili, quando sbrocco pur di non dar ragione posso pure non sentirla ma se la rivedo posso provare emozioni ma ora non è il momento (a causa della quarantena, ndr). È finita senza un motivo, per una stupida lite. Io credo di aver ragione, lei crede di aver ragione e nessuno rincorre l’altro.

E sulla lite, confida ancora:

Nessuno ha fatto niente. Purtroppo è mancata la fiducia. Ci siamo scontrati per determinate cose che sono avvenute ma ad oggi non me le spiego queste cose. In un rapporto ci devono essere rispetto e fiducia, se manca qualcosa non si può andare avanti. Se lei con questo cazz* di Instagram, ci credi e pensi sbagliato, ti entrano pulci inutili nelle orecchie.

E sulla possibilità di tornare insieme, racconta: