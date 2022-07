Davide Donadei e Chiara Rabbi sono in crisi? La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne quando il salentino rivestiva il ruolo di tronista ed a fine gennaio del 2021 ha deciso di scegliere la sua fidanzata.

Dopo avere iniziato una convivenza in Salento, Davide e Chiara, secondo ciò che riporta Deianira Marzano, sarebbero in crisi e lei sarebbe tornata a Roma lasciando il suo fidanzato da solo.

Solamente lo scorso 5 luglio Davide Donadei condivideva uno scatto in compagnia di Chiara Rabbi tra dediche social e “ti amo” nei commenti: cosa potrà essere accaduto a distanza di un paio di settimane?

Attendiamo eventuali sviluppi in merito.



Davide Donadei è un ristoratore di Gallipoli. Nel suo filmato di presentazione durante Uomini e Donne, aveva parlato del padre che in passato ha avuto problemi con le forze dell’ordine, fattore che ha condizionato l’immagine del tronista quando ero piccolo.

Adesso, per fortuna, le persone si sono ricredute:

Penso non abbiamo nulla da dire. Il mio cognome giù da noi è un campanello d’allarme, ma se mi conoscessero bene non avrebbero dubbi su di me. Quando andavamo in trasferta con la squadra io ero solo, gli altri avevano il papà, io no, mia madre doveva stare a casa con mio fratello. Mamma ha fatto da papà e da mamma. Vorrei avere dei figli, 2, ma non so come sarei come padre non avendolo avuto.