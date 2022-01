Uomini e Donne anticipazioni registrazione: volto di C’è posta per te al trono over

Nella giornata di ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Novità interessanti soprattutto in merito al trono over con l’arrivo di un nuovo cavaliere già conosciuto in un altro programma tv.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 21 gennaio

A svelare le prime anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e Donne è stata la pagina Instagram UominiedonneClassicoeOver. Durante la registrazione di ieri 21 gennaio è stato presentato un nuovo cavaliere del cast del trono over.

Si tratta di un uomo che abbiamo visto di recente in un’altra trasmissione e nel dettaglio nella puntata di C’è posta per te dello scorso sabato.

Si tratta di Luciano, originario di Brescia, il quale aveva scritto a C’è posta per te con l’intento di rivedere Agnese, la sua prima fidanzatina di 62 anni fa. Tuttavia l’uomo non è riuscito a ricongiungersi all’amica ma la sua travolgente simpatia ha letteralmente conquistato pubblico e conduttrice.

per me è il fatto che il signor Luciano è più attivo e balla meglio di me pic.twitter.com/BUvnKqoyFb#cepostaperte — ¥le – nipote di Elodie (@yleniaindenial1) January 15, 2022

Proprio Maria De Filippi lo aveva invitato ufficialmente a partecipare alla trasmissione di Uomini e Donne. Detto fatto.

Nel corso della registrazione, inoltre, non è stato presentato alcun tronista, mentre Matteo Ranieri ha fatto l’esterna sia con Denise che con Federica.