Uomini e Donne, caos per Michele Longobardi: scoppia lo scandalo, trono a rischio

La puntata di Uomini e Donne di oggi ha lasciato tutti senza parole, tra scontri accesi, rivelazioni imbarazzanti e decisioni ancora in bilico. Il trono di Michele Longobardi e quello di Martina De Ioannon sono stati i protagonisti assoluti, con momenti di grande tensione e colpi di scena che hanno infiammato lo studio.

Michele Longobardi e il profilo fake su Instagram: trono a rischio

Durante la puntata secondo le anticipazioni di Isa&Chia, la corteggiatrice Mary, eliminata nella scorsa puntata, ha sganciato una bomba rivelando di essersi sentita con Michele su Instagram. La particolarità? Il tronista avrebbe creato un profilo fake per contattare tutte le sue corteggiatrici.

In particolare:

A Amal , Michele avrebbe scritto inviti a “aprirsi di più” assicurandole che lui era interessato.

, Michele avrebbe scritto inviti a “aprirsi di più” assicurandole che lui era interessato. A Veronica , invece, il tronista avrebbe mandato messaggi che lei, però, ha ignorato.

, invece, il tronista avrebbe mandato messaggi che lei, però, ha ignorato. Con Mary, invece, la situazione è degenerata: dopo messaggi, videochiamate e dichiarazioni private come “vorrei averti qui accanto a letto”, tutto è stato svelato pubblicamente, lasciando Michele in grande imbarazzo.

In studio, il tronista ha ammesso le proprie colpe, chiedendo scusa alle sue corteggiatrici e giustificandosi con la sua insicurezza e poca furbizia. Le due ragazze, sebbene inizialmente intenzionate a chiudere tutto, hanno poi chiesto del tempo per riflettere sul prosieguo del percorso.

Martina De Ioannon: il triangolo con Ciro Solimeno e Gianmarco

Il trono di Martina De Ioannon è un vero e proprio intreccio emotivo. Tra Ciro Solimeno e Gianmarco, la tronista si ritrova in un difficile equilibrio.

Dopo il bacio in camerino tra Martina e Gianmarco, Ciro è andato su tutte le furie. In camerino, il cavaliere ha accusato la tronista di essere “falsa”, arrivando quasi a chiudere la conoscenza.

Martina, però, lo ha raggiunto a Torre Annunziata, cercando un confronto. Inizialmente freddo e deluso, Ciro si è sciolto quando Martina gli ha dedicato la canzone Te Voglio Bene Ancora di Gigi D’Alessio. Un abbraccio finale ha sancito una tregua momentanea, anche se la tensione rimane alta.

In studio, Gianmarco si è mostrato molto nervoso per la situazione con Martina. Non portato in esterna, il cavaliere ha espresso la sua delusione e ha avvertito la tronista: “Non tirare troppo la corda, potrebbe essere un no”. Maria De Filippi ha poi aiutato Martina a chiarire le proprie emozioni, rivelando che non aveva voluto vedere Gianmarco per una questione di rispetto. Alla fine, i due hanno programmato una nuova esterna che potrebbe rivelarsi decisiva per il loro percorso.

Trono Over: le tensioni tra Gemma Galgani e Diego Tavani

La puntata ha visto anche momenti intensi nel Trono Over. Gemma Galgani ha battibeccato con Tina Cipollari dopo la sua recente intervista a Belve, mentre la storia tra Diego Tavani e Claudia ha raggiunto un punto di rottura. Dopo aver chiuso la frequentazione perché Claudia non provava amore, Diego ha lasciato lo studio furioso, attaccato dagli opinionisti per aver cercato una scusa per chiudere la relazione.

Conclusioni e anticipazioni

La puntata di oggi ha lasciato il pubblico con tante domande e scenari ancora aperti:

Michele Longobardi riuscirà a riconquistare la fiducia delle sue corteggiatrici?

riuscirà a riconquistare la fiducia delle sue corteggiatrici? Martina sceglierà il sicuro Gianmarco o farà il “salto nel buio” con Ciro?

Come evolverà la situazione tra Diego e Claudia nel Trono Over?

Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire tutti i nuovi sviluppi.