Ex volto di Uomini e Donne si candida a Ballando con le Stelle: nota influencer si accoda

Milly Carlucci e l’intera squadra di Ballando con le Stelle sono già ampiamente al lavoro in vista della nuova edizione del talent ballerino in salsa vip. Mentre si procede alla scelta del cast ufficiale, continuano anche le candidature spontanee a mezzo stampa, e questa volta a farsi avanti è stato anche un celebre ex volto di Uomini e Donne.

Ex di Uomini e Donne e nota influencer verso Ballando con le Stelle?

Secondo quanto riportano gli amici di Biccy.it, tra le pagine del settimanale Nuovo l’ex corteggiatrice ed oggi influencer ed imprenditrice Beatrice Valli ha lanciato un appello a Milly Carlucci:

Come programmi posso dire che mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. Trovo che Milly Carlucci sia una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Una candidatura sentita che va ad aggiungersi a quella di un’altra collega influencer, Sara Croce, che anche lei avrebbe svelato il desiderio di prendere parte allo show di Rai1:

Vorrei partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ perché è un programma che ho sempre seguito assieme ai miei nonni. Sarebbe un’occasione per imparare a ballare visto che sono negata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Milly Carlucci potrebbe davvero prendere seriamente in considerazione le due candidature? Lo scopriremo in queste calde settimane estive…