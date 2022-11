Negli studi Elios di Uomini e Donne si è registrata una nuova puntata del trono classico e over: scopriamo le anticipazioni per merito di Lorenzo Pugnaloni e la sua pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver.

Ida e Alessandro nella registrazione di oggi hanno lasciato il programma insieme!

Federica ha abbandonato il trono.

Trono Over: Ida non dice di essere innamorata, ma lo fa capire, Riccardo non ha parlato, mentre Roberta ha detto che secondo lei non sono innamorati. E Tina li ha attaccati. Riccardo è uscito a cena con Gloria. Daniela interrompe la frequentazione con Walter.

Federica ha spiegato che lei ha forti difficoltà ad organizzarsi fuori per venire in puntata e nelle registrazioni. Lo scorso anno aveva fatto i salti mortali, perché aveva un forte motivo che era il sentimento per Matteo. Ma adesso non sente quella spinta verso questi corteggiatori e anche perché è rimasta delusa da Federico, che l’altra volta non è venuto in puntata perché lei non aveva fatto l’esterna con lui.

L’altro corteggiatore, Stefano, è stato molto carino con lei, l’ha capita. Mentre Federico ha pensato solo a ribadire che lui non si era presentato perché lei doveva portarlo in esterna.

Noemi e Federico D. hanno fatto l’esterna. Noemi si vuole eliminare perché lui non l’ha presa di testa, poi fanno vedere una foto con Noemi che si bacia con un altro ragazzo e quindi Dainese la elimina.