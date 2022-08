Il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, si prepara a tornare a partire dal prossimo settembre, come sempre con la presenza in studio di Maria De Filippi. Intanto nelle prossime settimane si registreranno le puntate della nuova stagione e nel frattempo emergono le prime indiscrezioni relative alla scelta dei tronisti.

Uomini e Donne registrazione e tronisti: tutto sulla nuova stagione

A svelarci quello che potrebbe accadere a partire dal prossimo settembre, con l’esordio di Uomini e Donne, è stato Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Le prime registrazioni di Uomini e Donne, a suo dire, si terranno tra la fine della prossima settimana e gli inizi di quella successiva, ovvero tra il 28 ed il 31 agosto.

In vista della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, quali sono le novità e le conferme? Ecco cosa è stato rivelato:

Confermata anche quest’anno la versione dei troni uniti, i tronisti 4 e in base a ciò che si sa tutti sconosciuti, il parterre over dovrebbe ripartire con gli stessi di fine maggio (salvo cambiamenti, forse qualcuno non lo ritroveremo).

In merito a quello che potrebbe succedere già nella prima registrazione, non è escluso un confronto tra Ida e Riccardo; focus sull’estate di Gemma Galgani ed un possibile Tina vs tutti.

Novità sulla scelta dei tronisti: secondo la fanpage su Uomini e Donne, potrebbe essere adottato un metodo per la scelta di uno dei quattro tronisti:

Durante la registrazione si presentano due candidati (per salire sul trono) e colui/colei che salirà potrebbe essere deciso/a dal parterre over.

Per i restanti tre invece ci sarebbe la normale presentazione. Come sempre si tratta di mere indiscrezioni da prendere con le pinze. Con la prima registrazione arriveranno le anticipazioni ufficiali sulle puntate di apertura della nuova stagione di Uomini e Donne.