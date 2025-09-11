Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 settembre: Cristiana porta in esterna un noto tentatore

Uomini e Donne, registrazione dell’11 settembre: Gemma in “triangolo”, Flavio porta il caffè, Cristiana e il tentatore

Si è svolta oggi, giovedì 11 settembre 2025, una nuova registrazione del popolare dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il programma tornerà in onda il prossimo 22 settembre, ma grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni già possiamo scoprire alcune dinamiche interessanti che vedremo nelle puntate future.

Gemma Galgani tra Mario e Magda

La puntata si è aperta con le vicende di Gemma Galgani, storica dama del trono over, che continua la sua frequentazione con Mario. Tuttavia, il cavaliere sta vedendo anche Magda. Con Gemma è uscito per un pranzo, mentre con Magda ha condiviso una cena. Entrambe le relazioni proseguono parallelamente e, come di consueto, Tina Cipollari ha colto l’occasione per prendere in giro Gemma, ormai presa da Mario.

Federico Mastrostefano Dongiovanni con tre nuove conoscenze

L’ex tronista Federico Mastrostefano è alle prese con tre corteggiatrici: Rosanna Siino, Veronica (nuova arrivata) e Agnese De Pasquale.

Flavio Ubirti e il regalo del caffè: c’è un motivo

Passando al trono classico, protagonista è stato Flavio Ubirti, che ha deciso di uscire in esterna con Sara e Michela. A Sara ha fatto un regalo piuttosto ironico: un cuscino e un thermos per il caffè, scherzando sul fatto che lei lo ha definito “moscio”. Il gesto è servito per rispondere con umorismo alla critica, nel tentativo di smorzare i toni.

Durante l’esterna in un ristorante, Sara ha confermato di non essere ancora convinta del suo interesse per Flavio, sostenendo che l’aspetto fisico non le basta: cerca personalità e carattere. In studio è scoppiata una discussione tra Sara e le altre corteggiatrici, che l’hanno accusata di usare la scusa del “carattere” per attirare l’attenzione.

Anche Michela, l’altra corteggiatrice, ha ribadito di trovare Flavio poco energico, ma ciò non le ha impedito di ballare con lui durante la puntata.

Cristiana e Jakub: mare, insicurezze e accuse di visibilità

Altro momento chiave della registrazione ha visto protagonisti Cristiana Anania e Jakub. I due sono usciti insieme e hanno trascorso del tempo al mare, facendo anche il bagno. Tuttavia, una volta tornati in studio, Cristiana ha espresso dubbi sulla sincerità del corteggiatore.

Ha infatti detto di aver visto alcune Instagram Stories di Jakub che le hanno dato l’impressione di voler attirare attenzione, più che costruire un rapporto autentico. Lui ha negato con fermezza di essere lì per visibilità, ma Cristiana ha ammesso di essere rimasta delusa e che il suo interesse verso di lui è calato.

Nessun nuovo tronista

Durante la registrazione non sono stati presentati nuovi tronisti (ecco chi potrebbero essere) né ci sono stati ospiti speciali in studio. Le dinamiche, però, sono già ricche e promettono una stagione piena di colpi di scena.