Uomini e Donne, anticipazioni: Jakub si elimina, i dettagli

Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre: Jakub abbandona, Cristiana cambia idea su Federico e..

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, registrate lunedì 13 ottobre, promettono nuovi colpi di scena e cambiamenti inaspettati nel percorso dei protagonisti. Secondo quanto trapelato, nel trono classico ci sono state decisioni importanti, in particolare per la tronista Cristiana Anania.

Jakub decide di lasciare il programma

Uno degli episodi più discussi della registrazione riguarda Jakub Bakkour, uno dei corteggiatori di Cristiana. Dopo alcune tensioni emerse a seguito della scorsa puntata, Jakub ha preso la decisione di non tornare in studio. Il suo gesto è stato interpretato come un’eliminazione volontaria, lasciando spiazzata sia la tronista che il pubblico.

Federico escluso da Cristiana: il motivo è Ernesto

Cristiana, inizialmente intenzionata a uscire in esterna con Federico, ha fatto un passo indietro. L’uscita era già stata accettata dal corteggiatore, ma qualcosa ha cambiato le carte in tavola. Dopo aver scoperto che **Ernesto** si era interessato a lei chiedendo informazioni alla redazione, Cristiana ha deciso di annullare l’incontro con Federico. Al suo posto, ha voluto organizzare un’esterna proprio con Ernesto, riaprendo così la porta a una possibile nuova conoscenza.

Novità anche nel Trono Over

Non sono mancati aggiornamenti anche per il Trono Over, dove Federico Mastrostefano, volto noto del programma, sembra aver chiuso definitivamente la frequentazione con Agnese. Il cavaliere ha iniziato a conoscere una nuova dama, Annamaria, ma non è finita qui: altre due donne sono arrivate in studio appositamente per lui, confermando il suo attuale successo tra le partecipanti.