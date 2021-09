Nel corso della giornata di ieri si sono registrate le nuove dinamiche di Uomini e Donne con protagonisti i nuovi tronisti, le dame ed i cavalieri. Ecco le prime anticipazioni dal VicoloDelleNews.

Nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri, la protagonista è stata Ida Platano . La donna era molto contenta della sua conoscenza con Marcello, i due sono stati nella stanza d’albergo a parlare e poi si sono baciati . L’unica cosa che ha fatto rammaricare la donna è che mentre stavano parlando e lei gli stava accarezzando i capelli lui si è addormentato sul letto. Il ragazzo si giustifica dicendo che è stanchissimo, sono 4 giorni che fa avanti ed indietro per le registrazioni senza riposare, ma è assolutamente interessato a lei (lo ha detto quasi in lacrime).

Spazio per le nuove dinamiche di Gemma Galgani, regina assoluta di Uomini e Donne Over con un seno nuovo di zecca:

Si è parlato anche del fatto che nessuno è venuto a corteggiare Gemma Galgani ed ovviamente la cosa ha portato Tina Cipollari ad ironizzare sul fatto che rifarsi il seno ed altri ritocchini non è servito a nulla.

Per quanto riguarda i giovani, i due tronisti Joele Milan e Matteo Fioravanti erano usciti con la stessa ragazza e la cosa ha fatto innervosire Matteo che ritiene poco affidabile una donna che esce contemporaneamente con due ragazzi, per tale motivo ha deciso di interrompere la conoscenza con lei, nonostante lei abbia confessato di averlo preferito a Joele .

Momento lite tra Gianni Sperti e Stefano. Il cavaliere è uscito con una bella mora ma in trasmissione ha iniziato a ‘denigrarla’ al punto che l’opinionista si è sentito di intervenire rinfacciandogli il fatto che ha per vizio di parlare male delle donne con cui esce svelando anche particolari intimi e questo non è un atteggiamento da veri uomini.