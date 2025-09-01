Uomini e Donne, anticipazioni 1 settembre: bufera su una dama

Anticipazioni Uomini e Donne del 1 settembre 2025: bufera su una dama dopo una notte con un ex cavaliere

Nel pomeriggio del 1 settembre sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con la partecipazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionisti. Le anticipazioni, come sempre attesissime, rivelano momenti intensi e discussioni animate, soprattutto per quanto riguarda il trono over.

Trono Over: baci, nuove conoscenze e scontri accesi

La registrazione si è aperta con Gemma Galgani, che ha fatto un’uscita con Antonio, un nuovo cavaliere che ha deciso di eliminare subito dopo l’incontro. In seguito, Gemma è uscita anche con Mario, una recente new entry, con il quale ha instaurato un buon feeling. Tra i due sembra esserci già un’intesa forte, tanto che si parla già di emozioni importanti. Tuttavia, Mario ha conosciuto e frequentato anche un’altra dama, e tra loro c’è stato un bacio. Intanto, Pasquale – il cavaliere introdotto la scorsa settimana – è ancora presente e Gemma continua a tenerlo in considerazione.

Gloria Nicoletti ha iniziato una conoscenza con un nuovo signore. Sono usciti insieme e c’è stato un semplice bacio. L’uomo ha incontrato anche Agnese De Pasquale, che però è indecisa se proseguire o meno. Nel frattempo, Guido Ricci ha confessato di provare ancora dei sentimenti per Gloria, anche se ha cercato un contatto con Agnese, che ha però rifiutato di proseguire la conoscenza.

Alessio Pili Stella ha avuto un incontro con Francesca, con la quale è scattato un bacio. Entrambi stanno comunque continuando a conoscere altre persone: lui ha in programma una cena con una nuova dama, mentre Francesca uscirà con Federico Mastrostefano. Proprio Federico è stato protagonista anche di un’uscita con Rosanna Siino, durante la quale c’è stata una buona intesa, anche se lui ha ammesso di non essersi sentito pronto a darle un bacio.

Tra Alessio e Rosanna è nato un piccolo scontro legato a Giuseppe Molonia, ma Maria De Filippi è intervenuta per chiudere il discorso, vista l’assenza di Molonia in studio.

Il caso di Cinzia e l’intimità nascosta

Uno dei momenti più discussi della registrazione è stato l’arrivo in studio di Sebastiano Mignosa. Quest’estate, alle tre di notte, ha ricevuto una videochiamata da Cinzia Paolini, che inizialmente ha detto di averlo confuso con un altro. In realtà, tra loro c’è stato un incontro, hanno passato del tempo insieme e avrebbero anche dormito insieme. Cinzia ha però nascosto tutto alla redazione, negando perfino un bacio. Questa omissione ha scatenato la reazione degli opinionisti, in particolare Gianni Sperti e Tina Cipollari, che l’hanno accusata di non essere sincera. Lei si è difesa dicendo di non essere stata interrogata sull’episodio, ma la redazione ha smentito. Cinzia, al termine della puntata, ha ballato con Rocco, il cavaliere napoletano con cui sta uscendo.

Trono Classico: le prime scelte e le nuove esterne

Per quanto riguarda il trono classico, si continua a seguire il percorso dei nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Nella scorsa registrazione, entrambi avevano incontrato i primi corteggiatori e corteggiatrici, effettuando anche alcune eliminazioni.

Cristiana ha portato in esterna Jakub, un ragazzo che inizialmente sembrava non convincerla, ma l’uscita è andata molto bene. Secondo lei, Jakub è una persona tutta da scoprire.

Flavio ha deciso di rivedere Martina, la ragazza con cui aveva già fatto un’esterna nella puntata precedente. Questa volta si sono incontrati in piscina, approfittando della passione di lei per il nuoto. L’intesa tra i due sembra crescere, tanto che Flavio ha espresso chiaramente il desiderio di approfondire la conoscenza.

È rimasto ancora vuoto un trono: nella registrazione di domani dovrebbe essere annunciato un nuovo tronista.