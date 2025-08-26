Uomini e Donne, amatissimo ex tronista passa al trono over

Oggi è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Sono stati presentati i primi due tronisti del trono classico: Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Ma la vera sorpresa è arrivata per il trono Over: l’ex tronista storico Federico Mastrostefano è tornato nel parterre, questa volta nella fascia Over.

ve lo ricordate???? è tornato nel parterre over pic.twitter.com/S8dGah79CP — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 26, 2025

Federico Mastrostefano nel parterre Over

Tra le novità di questa stagione, c’è il ritorno di Federico Mastrostefano, già noto al pubblico come tronista tra il 2008 e il 2009. All’epoca fu uno dei protagonisti più divertenti e amati per la sua genuinità e ironia: il suo trono, durato molti mesi, finì con la scelta di Pamela Compagnucci, anche se la loro storia non durò a lungo.

Dopo Uomini e Donne, Federico partecipò all’Isola dei Famosi e in seguito ha scelto uno stile di vita lontano dalla tv: si è dedicato al nuoto, diventando istruttore di nuoto per bambini e gestendo un centro sportivo e una cooperativa sociale. Il suo ritorno come partecipante Over aggiunge un tocco di nostalgia alla trasmissione, ma anche curiosità per scoprire come si comporterà in questa nuova veste.

Cosa disse in passato, l’intervista dopo anni fuori dal mondo dello spettacolo, da Today.it

Com’è la tua vita oggi?

La mia vita la definisco appagata nel senso che da quando avevo 20 anni mi sono messo in testa dei progetti e li sto raggiungendo. A livello lavorativo ho realizzato il mio sogno, che era quello di gestire un impianto e di arrivare a formare in vasca dei campioni del futuro.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Perché volevo far ingelosire una mia ex e, per gioco, ci sono riuscito benissimo. Inizialmente volevo corteggiare Paola Frizziero ma la redazione ha visto in me qualcosa e ha deciso di mettermi sul trono.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

Dal punto di vista economico mi ha aiutato molto. Erano gli anni delle serate, degli sponsor e attraverso quello sono arrivato poi a fare l’Isola dei famosi (che era il mio sogno nel cassetto): vivere un’esperienza selvaggia a contatto con la natura e con l’acqua, per uno che aveva alle spalle 10 anni in nazionale di nuoto e che aveva girato il mondo con il surf, era davvero il top.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Che Pamela non me ne voglia, perchè le voglio bene ed è una mia amica, non avrei scelto nessuno, non ero pienamente convinto, infatti poco dopo la scelta ci siamo lasciati.