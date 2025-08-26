Uomini e Donne 2025: le anticipazioni della prima puntata

Le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne 2025.

Uomini e Donne, anticipazioni del 26 agosto 2025, prima puntata: nuovi tronisti, ritorno di un volto storico e scintille nel trono Over

Oggi pomeriggio, negli Studi Elios di Roma, sono state registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 22 settembre 2025 alle 14:45.

Come da tradizione, Maria De Filippi ha introdotto i nuovi tronisti del trono classico e non sono mancati momenti di confronto, oltre all’ingresso di volti noti nel parterre Over. Ecco tutte le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni.

Trono classico

I primi due tronisti annunciati sono Flavio Ubirti e Cristiana Anania

Flavio Ubirti ha 24 anni, viene da Figline Valdarno in provincia di Firenze ed è diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 2025. Sportivo e carismatico, ha giocato come portiere per l’Arezzo e oggi è anche modello: ha raccontato di puntare sulla “bontà d’animo” e trasmettere affidabilità alla persona accanto. È un ragazzo tranquillo, equilibrato e ambizioso, che sogna una famiglia e riflette una personalità determinata ma empatica.

Cristiana Anania, 22 anni, è speaker radiofonica e origini palermitana. Nella sua presentazione ha parlato dell’importanza della sua Sicilia e del desiderio di trovare una relazione autentica e stabile. (Nb: link alla sua biografia saranno aggiunti quando disponibili.

Trono Over

Nel parterre del trono Over hanno fatto ritorno nomi familiari come Gemma Galgani, Alessio Pili Stella, Sabrina Zago, Agnese Di Pasquale, Cinzia Paolini e Gloria Nicoletti. E spunta anche un volto storico della trasmissione: Federico Mastrostefano, tronista nel 2009, torna tra le dame e i cavalieri più esperti del programma.

Il suo ritorno è atteso con grande curiosità: all’epoca, Federico aveva conquistato il pubblico con il suo trono spensierato e sincero, scegliendo Pamela Compagnucci.

Scontro tra Giuseppe e Rosanna: “Lui si è fidanzato in estate”

Durante la registrazione, c’è stato anche uno scontro emotivo tra Giuseppe e Rosanna: lei è rimasta nel parterre Over, mentre lui è uscito dal programma perché “si è fidanzato con una donna al di fuori dal programma“.

Gemma Galgani, due nuovi corteggiatori, Tina la prende in giro

Ospiti speciali della registrazione sono stati Asma e Cristiano, ex protagonisti del trono Over oggi genitori. Per Gemma Galgani, invece, due cavalieri si sono già presentati: “lei li ha tenuti” ha raccontato un blogger. Non è mancato neppure un confronto ironico con Tina Cipollari, che l’ha presa bonariamente in giro sulla questione del suo lavoro quest’estate come cameriera per arrotondare.