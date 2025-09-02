Uomini e Donne 2025, anticipazioni: chi sarà il terzo tronista

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 2 settembre, chi è il nuovo tronista? Gemma perde la testa per Mario, lite in studio, e una corteggiatrice attacca Flavio

Nella giornata di martedì 2 settembre 2025 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, pronto a tornare in onda dal 22 settembre su Canale 5. Non sono mancati colpi di scena, discussioni e sorprese, sia nel Trono Over che nel Trono Classico. Ecco tutto ciò che è accaduto durante la registrazione, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: Gemma si “infatua” di Mario, ma lui frequenta anche Magda

La puntata si apre con Gemma Galgani, che sembra già molto coinvolta da Mario, con cui è uscita a cena. In studio, la dama torinese si è mostrata entusiasta e presa, quasi come se si fosse già innamorata. Tuttavia, scopre poco dopo che Mario ha fatto anche un’uscita con una nuova dama, Magda, con cui ha condiviso un aperitivo prima dell’appuntamento serale con lei.

La rivelazione scatena il caos: tra Gemma e Magda nasce un acceso confronto, culminato in uno scontro verbale al centro dello studio. Alla fine, Mario sceglie di ballare proprio con Magda, lasciando intendere un interesse doppio.

Nel parterre over

Agnese De Pasquale è uscita con Roberto. Gloria Nicoletti ha visto Francesco. Tiziana, dama già nota dalla passata edizione, ha fatto un’uscita con Rocco, ma è stata pesantemente criticata da Antonio e Sebastiano, che l’hanno accusata di essere falsa. Anche Arcangelo, un cavaliere che aveva mostrato interesse per Gemma, è stato protagonista di un’uscita con una nuova dama, Tatiana.

Trono Classico: nuovi ingressi e tensioni con Flavio

Nel trono dei giovani, Cristiana Anania ha conosciuto Manuel, nuovo corteggiatore con cui ha fatto una prima esterna. Nessuna uscita invece con Jakub, già presente nel programma.

Passando a Flavio Ubirti il tronista ha fatto un’esterna con Denise, ma non ha incontrato Martina, la corteggiatrice che aveva attirato l’attenzione del pubblico nelle scorse settimane.

Durante la registrazione, una nuova corteggiatrice lo ha apertamente criticato definendolo “moscio”. Flavio ha risposto duramente, invitandola ad andarsene se non interessata davvero: “Se pensi questo di me, puoi anche andartene ora!”. Lei inizialmente ha accettato l’invito, ma ci ha ripensato subito dopo, decidendo di restare.

Il terzo trono? Ormai è certo: sarà occupato da un o una protagonista di Temptation Island 2025

Il terzo trono rimane ancora vacante, ma secondo indiscrezioni, sarà occupato da un ex volto di Temptation Island, il cui speciale verrà registrato nei prossimi giorni.