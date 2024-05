Come cambia Uomini e Donne: Maria De Filippi ha un progetto bomba per la nuova stagione

Maria De Filippi torna a settembre con la nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo i troni fallimentari degli ultimi anni, a quanto pare la conduttrice avrebbe un progetto bomba in ballo.

“Delusa dalla volubile Ida Platano, la De Filippi adesso vuole Tina Cipollari sul trono: “C’è un uomo per te”. Che cosa ha in mente Maria per il prossimo settembre. Vuole davvero Tina sul Trono Over, quello che è stato nei mesi scorsi di Ida Platano”, si legge nella copertina di Nuovo Tv.

E’ tempo di rimettersi in gioco e di trovare un nuovo fidanzato. E Maria De Filippi può darle una mano. Questa è l’occasione giusta per sedersi sul trono e per lasciarsi conquistare ancora.

Dopo svariati tentativi andati a vuoto, Maria De Filippi riuscirà a far sedere nuovamente l’opinionista sul trono che le ha regalato la popolarità? Staremo a vedere!

Tina nera anche durante l’ultima puntata TUTTO QUESTO MI MANCHERÀ 😭 #uominiedonne pic.twitter.com/rGMMZqcBSe — trashtvstellare (@tvstellare) May 24, 2024

sono passati 10 anni, ma restano una delle coppie più belle nella storia di uomini e donne pic.twitter.com/ddX7OsUud3 — cla✨ (@its_my_thought_) May 29, 2024