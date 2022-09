Elenoire Ferruzzi è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 partito ieri con una prima puntata bomba. Naturalmente, l’attenzione della maggior parte degli internauti è ricaduta sulle sue unghie: sono vere oppure no? E per quale motivo sono tanto lunghe?

Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, la stessa Elenoire ha svelato per quale motivo le porta tanto lunghe: “Come mai queste unghie e cosa rappresentano per me? Sono la massima espressione della mia libertà perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo”.

Elenoire Ferruzzi ha confermato a Pamela Prati che le sue unghie sono vere e non potrebbe mai separarsene.

Sono mie e le faccio con la resina e l’acrilico. – si legge su Biccy.it – Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò.

Adesso devo chiedere a loro come posso fare qui dentro. Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa se devo ritoccarle vado. Quando sono a Milano non è un problema. Qui non so come farò anche con queste. Poi andrò a chiedere meglio.