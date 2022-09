Le unghie di Elenoire Ferruzzi sono diventate un vero caso nella Casa del Grande Fratello Vip 7. La showgirl e icona gay, è stata “presa di mira” (bonariamente) dai vipponi che hanno analizzato le sue mani.

Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese, dopo averla osservata bene, sono arrivati alla conclusione che Elenoire beve utilizzando i polpastrelli. Ginevra Lamborghini le ha chiesto se le capita mai di spezzarle:

“Con quelle unghie lì fa tutto, è pazzesca. E’ come un supereroe! Pensa quando c’è la neve? Farà delle palle eccezionali”, ha commentato Charlie Gnocchi in confessionale.

Elenoire ha poi aggiunto: “Se l’unghia è la mia? Sì, quasi tutta mia!”.

E se deve grattarsi? “Io mi faccio grattare”, ha concluso ridendo.

Elenoire aveva parlato delle sue unghie anche con Pamela Prati:

Sono mie e le faccio con la resina e l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Adesso devo chiedere a loro come posso fare qui dentro. Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa se devo ritoccarle vado. Quando sono a Milano non è un problema. Qui non so come farò anche con queste. Poi andrò a chiedere meglio.