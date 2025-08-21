Una coppia dell’ultimo Grande Fratello si è lasciata: l’annuncio ufficiale

Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono lasciati: “La distanza ci ha separati, ma siamo rimasti amici”

Amanda Lecciso e Iago Garcia non stanno più insieme. La relazione tra l’ex concorrente del Grande Fratello e l’attore spagnolo è giunta al capolinea. A confermarlo è stata proprio Amanda, in un’intervista rilasciata al settimanale DipiùTV, mettendo così fine alle voci che da tempo circolavano sulla rottura.

“Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui vive in Spagna”, ha spiegato Amanda, lasciando intendere che la separazione è avvenuta in modo pacifico. Nonostante la fine della storia, ha infatti sottolineato che tra lei e Iago è rimasto un legame affettuoso: “Ma non c’è rancore. Tra me e Iago è rimasta l’amicizia”.

Una storia nata nella Casa del Grande Fratello

Il rapporto tra Amanda e Iago è iniziato proprio durante la loro partecipazione al Grande Fratello. All’interno della Casa, la sorella di Loredana Lecciso era entrata da single e non sembrava esserci subito sintonia con l’attore. Lei stessa ha raccontato che inizialmente i due si trovavano spesso in disaccordo: “All’inizio ci eravamo antipatici, tra noi era amore e odio, ci siamo nominati a vicenda due o tre volte”.

Con il passare del tempo, però, le cose sono cambiate. “Poi, però, piano piano è nato del feeling. Io lo guardavo, lui mi guardava. Senza accorgercene ci ritrovavamo seduti sullo stesso divano, l’uno accanto all’altra”, ha raccontato Amanda, ripercorrendo le prime fasi del loro avvicinamento.

Il ritorno alla vita di sempre

Terminata l’esperienza televisiva, Amanda ha deciso di tornare alla sua quotidianità lontana dai riflettori. Vive in Puglia, dove gestisce alcune case vacanze a Lecce, e si dedica ai suoi due figli, nati da relazioni precedenti. La scelta di non proseguire nel mondo dello spettacolo ha segnato anche la distanza fisica e professionale con Iago, che invece vive e lavora in Spagna.

Anche se la loro storia d’amore è ormai conclusa, i due sembrano essersi lasciati in buoni rapporti. Una chiusura serena, nata da motivi concreti, che lascia spazio a una stima reciproca e al rispetto per ciò che è stato.