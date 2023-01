Daniele Dal Moro si è confrontato con Luca Onestini (incalzato dalle sue domande) ignaro che Oriana Marzoli ascoltasse tutta la loro conversazione dietro la porta.

Oriana sente Daniele parlare del loro flirt: “Una botta e via? Può essere!”

Dopo le parole di Antonella Fiordelisi (che senza freni ha svelato cosa avrebbero fatto Antonino e Oriana sotto le coperte), Onestini ha fatto una analisi della situazione attuale con Daniele:

Una botta e via, una roba così… Faccio un riassunto, dimmi se mi sono sbagliato. Non me ne frega niente perché non mi sembra una persona seria, però c’è attrazione fisica. Qua sono costretto a vederla tutti i giorni, allora alla fine purché otto volte, nove volte su dieci dico di no alla decima ci casco ma in realtà una roba seria con lei non la voglio. Siete felici voi? Felici tutti.

Daniele Dal Moro ha fatto delle precisazioni:

Una botta e via? Può essere. Guarda, il concetto che hai detto tu, detto con parole più umane è quello. Nel senso che tra me e lei c’è attrazione, questo non te lo posso negare e ci sto anche bene, lo sa anche Oriana, gliel’ho detto mille volte. Dopo che, ad oggi, quello che è il mio pensiero per le cose che sono successe, conoscendomi penso che farei fatica ad andare oltre. Detto questo cosa devo fare? L’istinto che mi viene è quello di fare così. Io non faccio del male a nessuno, lei non mi è indifferente.

In tutto questo, nessuno di loro si è accorto che Oriana ha sentito tutto nascosta dietro la porta.