Un mese senza Michele Merlo: fan ancora increduli, i messaggi social

Nel giorno del dolore per la scomparsa di Raffaella Carrà, oggi rispunta il nome di Michele Merlo tra le tendenze social. E’ trascorso un mese dalla morte del cantante 28enne nato artisticamente sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi, ma i suoi fan faticano ancora a realizzare.

Michele Merlo ci lasciava un mese fa

Una perdita improvvisa, sopraggiunta in seguito ad una leucemia fulminante che ha spezzato la vita di Michele Merlo in un soffio. In pochi giorni di terribile sofferenza dopo essere stato colto da una emorragia cerebrale scatenata proprio dalla leucemia fulminante, il cantante morì all’Ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Un dolore immenso e incolmabile soprattutto per i genitori di Michele che si sono ritrovati a stringersi per affrontare con coraggio la perdita del loro unico figlio.

Proprio il padre Domenico in una recente intervista aveva detto:

Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda.

I messaggi dei fan

In queste ore sono numerosi i messaggi dei fan che, ancora scettici, ricordano l’assenza di Michele Merlo che da un mese continua a fare un rumore enorme:

Un mese.. eppure sembra passata un'eternità. IN questo mese ci sei stato comunque, e ci hai dato la forza che sei sempre stato, eri tu, quella forza. E sempre lo sarà. Continua a cantare e ad amare forte, come hai sempre fatto. Ti voglio bene. Manchi, da morire. 🤍#michelemerlo

un mese ed è ancora difficile da accettare, avremmo tante cose da dirti, il cielo ha deciso di portarti via quando qui c’era ancora un enorme bisogno di te. Vola alto nel cielo mic, ti sento sempre accanto a me. Sorridi e canta, ci rivedremo.

🤍🦋ciao#michelemerlo pic.twitter.com/afdmXomPvp — ängę🌶 (@perennialanxiet) July 6, 2021

smetterà mai di fare così male? Aveva tutta la vita davanti, era ritornato in studio a scrivere ed era felicissimo e poi all'improvviso così ci lascia.Spero che facciano uscire le canzoni che aveva scritto perché io voglio sapere cosa pensava in quel periodo.#michelemerlo

È già passato un mese da quel terribile giorno… e io ancora non riesco a realizzare che Michi non ci sia più. Ma il suo ricordo, la sua musica e la sua voce vivranno per sempre.

Manchi tanto, anima pura☁️🦋 #michelemerlo pic.twitter.com/xEvhjAFK9d — 🪐; (@nmrpmv) July 6, 2021

“I giorni passano, passano, passano

E tu non torni qui”

un mese senza di te🤍🦋

"I giorni passano, passano, passano E tu non torni qui" un mese senza di te🤍🦋 #michelemerlo