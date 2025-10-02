Un gieffino dello scorso anno corteggia Cristiana a Uomini e Donne

Tra i nuovi corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e Donne è spuntato un volto già noto al pubblico dei reality: Emanuele Fiori, ex gieffino e tentatore. Un ritorno in studio che ha già fatto discutere, soprattutto per una battuta della tronista che lo ha paragonato a Rudy Zerbi, suggerendo che tra i corteggiatori ci fosse “un figlio in più” dell’opinionista.

Il confronto in puntata e quella battuta su Rudy Zerbi

Durante la puntata, subito dopo un ballo tra tronista e corteggiatore, Cristiana ha attirato l’attenzione di Maria De Filippi annunciando di voler esprimere un pensiero che le stava pesando dentro: “Io ti devo raccontare una cosa che mi sto tenendo dentro da ieri. So che magari non è questo il momento, ma te la voglio dire. Ti voglio fare una domanda, ti sembrerà fuori luogo. Ma Rudy Zerbi non ha quattro figli? Te lo chiedo perché secondo me tra i corteggiatori c’è un quinto figlio. Ragazzi è uguale. Non riesco a guardarlo e mi viene da ridere. È un bellissimo ragazzo, però mi ricorda troppo lui”.

La frase ha provocato un momento di ilarità in studio, soprattutto quando l’attenzione è ricaduta su Emanuele. Il pubblico più attento ricorderà che Fiori ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello e ha fatto da tentatore a Temptation Island; oggi si ritrova nuovamente al centro del dating show, questa volta come corteggiatore di Cristiana Anania.

In realtà Emanuele non è affatto legato a Rudy Zerbi. È figlio dell’ex portiere del Milan, Stefano Fiori, ma ha spesso ricevuto commenti riguardo la somiglianza con Zerbi, somiglianza che Cristiana non è la prima a notare. Il riferimento scherzoso ha generato risate e commenti in studio, così come sui social dove la puntata è stata seguita e commentata in tempo reale.