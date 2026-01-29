Ultimo tradito con Matteo Paolillo? L’attore confessa

Le voci su una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo continuano a far discutere, ma dopo giorni di indiscrezioni arriva una presa di posizione netta anche da parte di Matteo Paolillo. L’attore, diventato celebre grazie a Mare Fuori, ha deciso di intervenire direttamente per chiarire il suo coinvolgimento nella storia.

Il gossip era nato da un racconto diffuso da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Secondo la ricostruzione del giornalista, durante le riprese del film Io + te sarebbe nato un particolare avvicinamento tra Jacqueline e Paolillo, al punto da ipotizzare un tradimento che avrebbe messo in difficoltà la relazione tra l’influencer e il cantautore romano. Un’ipotesi che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro dei social.

Jacqueline Luna Di Giacomo aveva già risposto in modo indiretto, scegliendo di non alimentare le polemiche. In occasione del trentesimo compleanno di Ultimo, aveva pubblicato una foto di coppia risalente al periodo della gravidanza, accompagnata dalla frase: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy”. Un messaggio interpretato da molti come una smentita elegante e silenziosa delle voci circolate.

Matteo Paolillo rompe il silenzio

A distanza di poco tempo è arrivata anche la reazione di Matteo Paolillo. L’attore ha utilizzato le Instagram stories per esprimere il suo punto di vista, senza entrare nei dettagli ma lasciando poco spazio alle interpretazioni: “Questi gossip mi fanno proprio ridere, non c’è niente di vero”. Parole brevi, ma sufficienti per prendere le distanze da qualsiasi insinuazione.

Con questa dichiarazione, Paolillo chiude di fatto il capitolo che lo vedeva coinvolto nel presunto triangolo sentimentale. Al momento, né lui né Jacqueline sembrano intenzionati a tornare sull’argomento, lasciando intendere che le indiscrezioni restano tali: semplici voci, prive di fondamento.