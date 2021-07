La morte di Raffaella Carrà ci ha travolti come un fulmine a ciel sereno lasciandoci tutti sotto choc. In queste ore è arrivato il sentito appello di Sergio Japino, suo storico ex compagno.

L’ultimo saluto a Raffaella Carrà: l’appello di Sergio Japino

Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella.

Raffaella Carrà verrà omaggiata con un corteo funebre cui seguirà la camera ardente. I funerali si svolgeranno venerdì 9 luglio nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.

Prima dell’appello è stato lo stesso Japino a dover dare il doloroso annuncio della morte di Raffaella Carrà:

Raffaella ci ha lasciati, è andata in un mondo migliore dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata, il suo straordinario talento risplenderanno per sempre.

