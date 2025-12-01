Ultimo rompe il silenzio sulla “crisi” con Jacqueline (VIDEO)

Ultimo celebra il primo compleanno di Enea e mette a tacere le voci su una crisi con Jacqueline Luna Di Giacomo

Il primo compleanno di Enea è diventato per Ultimo l’occasione perfetta per chiudere ogni rumor sulla presunta rottura con Jacqueline Luna Di Giacomo. Per festeggiare il figlio, il cantautore ha condiviso un filmato pieno di ricordi del loro primo anno da famiglia. Nel video compaiono numerosi momenti che ritraggono Jacqueline accanto a lui e al bambino, una presenza costante che smentisce apertamente le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. La stessa Jacqueline ha poi ricondiviso il contenuto, confermando una volta di più l’armonia della coppia.

Jacqueline aveva già respinto i pettegolezzi

Le dicerie su una possibile crisi erano già state ridimensionate a fine novembre, quando Jacqueline aveva postato su Instagram un’immagine apparentemente innocua: una paperella acquistata durante un viaggio. Nel commento aveva spiegato che lei e Ultimo hanno preso l’abitudine di portare a Enea una paperella da ogni spostamento che fanno insieme, solo loro due. Un gesto che, implicitamente, mostrava la serenità del rapporto e la loro volontà di ritagliarsi momenti di coppia, cosa improbabile se fossero davvero ai ferri corti.

Le immagini del video condiviso da Ultimo

Nel montaggio diffuso dal cantante, Jacqueline appare in tanti frammenti delicati e significativi. Si vede la giovane mamma in ospedale, subito dopo la nascita di Enea, visibilmente emozionata mentre stringe il piccolo tra le braccia e saluta il compagno. Le scene scorrono mostrando il primo anno del bambino: le coccole, i momenti di gioco, i sorrisi, e la sua crescente curiosità per gli strumenti musicali del padre, in particolare la chitarra. In tutti questi ricordi, Ultimo e Jacqueline appaiono affiatati, presenti e uniti, come una famiglia che ha affrontato il primo anno con amore e complicità.