Lo scorso 28 dicembre Perla Vatiero ha festeggiato il suo compleanno nella Casa del Grande Fratello e tra i doni più graditi, la lettera dell’ex fidanzato è stata particolarmente apprezzata dalla gieffina. Nelle passate ore, Perla ha ripreso in mano la missiva e nel rileggerla si è resa conto di un piccolo ma importante particolare: il suo ex avrebbe spruzzato del profumo sulla carta.

Perla e la reazione alla lettera di Mirko

Una volta in camera con Rosy e Stefano, Perla Vatiero ha confidato ai due inquilini di non amare un’altra persona se non Mirko: “E’ l’uomo della mia vita”, ha confidato. Prima della fine della loro relazione, tra i due ex si era anche accennato alla possibilità di sposarsi:

Noi volevamo sposarci tra due anni. Lui voleva farmi la promessa a dicembre. Volevamo sposarci, stavamo andando a casa nuova prima di Temptation Island. Sono cinque anni che penso che sia lui, esclusivamente, l’uomo della mia vita. Potrebbe essere lui il padre dei miei figli, non ho amato un’altra persona, non amo un’altra persona.

Perla non ha ancora decisa cosa farà una volta fuori dalla Casa del GF e quale piega potrebbe prendere il suo rapporto con Mirko, ma non esclude un confronto con il ragazzo:

Penso che quando uscirò da qui ci rivediamo, meritiamo un confronto senza telecamere. La mia storia di cinque anni non è nata sotto le telecamere. Penso che c’è il bisogno di un confronto per entrambi, di parlarci, anche di stare insieme, senza questa situazione in mezzo. Deve essere qualcosa che rimane tra me e la persona che ho davanti.

Rispetto al contenuto della della lettera scritta da Mirko, Perla ha commentato con Letizia: