L’errore presente nell’articolo di Sky TG24 ha infastidito Ultimo che ha condiviso la “gaffe” della testata giornalistica tramite le sue storie di Instagram taggando il portale che ha scritto la news. Ecco cosa è successo e perché c’entra Pierpaolo Pretelli.

Ultimo scambiato per Pierpaolo Pretelli non la prende bene e sbotta

Sky TG24 ha scritto un articolo sui cantanti che parteciperanno al concerto di Radio Italia Live. Ultimo però, è stato scambiato con Pierpaolo Pretelli e la testata giornalistica ha condiviso proprio la foto della sua imitazione durante Tale e Quale Show.

Il cantante romano, quindi, infastidito per l’accaduto lo ha fatto presente su Instagram, citando anche Jhonny Stecchino:

Buongiorno, Sky TG24. Radio Italia Live 2022: i cantanti del concerto del 21 maggio. – riportano i colleghi di Very Inutil People – C’è la foto di Alessandra Amoroso, c’è la foto di Blanco, di Coez, Elisa, Elodie, Gabbani, ognuno con la sua foto. Irama, Marracash, Mengoni, Ghali, Gianni Morandi, Pinguini tattici nucleari, Rkomi, San Giovanni e c’è Ultimo. Questa è l’imitatore di Tale e Quale Show, non sono io Sky TG24. Il rapper romano poi… Non mi assomiglia per niente.