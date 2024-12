Ultimo papà, è nato il figlio di Jacqueline Luna: il post social commuove, silenzio Heather Parisi

Il 30 novembre 2024 è una data che Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non dimenticheranno mai: è nato il loro primogenito, Enea. L’annuncio è arrivato direttamente dal cantante, che ha condiviso un post su Instagram mostrando le minuscole impronte dei piedini del bambino.

Ultimo e Jacqueline Luna genitori: benvenuto Enea!

Nel messaggio di Ultimo, carico di emozione, il neo papà ha scritto: “La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto”. Immediata la reazione del web: amici, colleghi e fan hanno inondato i social di auguri, celebrando con la coppia questa gioia immensa. Silenzio, invece, da parte della mamma di Jacqueline Luna, Heather Parisi.

A rendere ancora più speciale il momento, l’artista ha deciso di accompagnare il post con una delle sue canzoni più amate, La parte migliore di me, condividendo così con i follower la colonna sonora della sua felicità.

Jacqueline, invece, non ha ancora commentato pubblicamente, anche se la coppia ha più volte raccontato momenti intimi della gravidanza, a partire dall’annuncio emozionante durante un concerto a Roma. In quell’occasione, Ultimo aveva sorpreso tutti invitando Jacqueline sul palco, visibilmente emozionata e già in dolce attesa.

Non è la prima volta che il cantante esterna le sue emozioni in versi. Solo pochi giorni prima della nascita, Ultimo aveva pubblicato un messaggio dedicato al suo futuro figlio, che sembra essere l’anteprima di un nuovo brano:

Avrai preso da me se a scuola sarai distratto. Non ti auguro niente, anzi ti auguro tutto. Ho un labirinto nel cuore e ti immagino qui.

Parole che trasudano amore e speranza, e che hanno fatto sognare i fan, in attesa di sentire il pezzo completo.