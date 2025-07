Ultimo, nuova frecciatina ai giornalisti durante il suo concerto

Ultimo lancia una nuova frecciatina ai giornalisti durante il suo concerto a San Siro.

Ultimo è tornato sul palco degli stadi italiani, e lo ha fatto con una doppia data a San Siro, Milano. Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha aperto la serie di concerti con uno spettacolo che ha emozionato migliaia di fan, tutti accorsi per ascoltare i suoi successi dal vivo.

La frecciatina alla stampa durante il concerto di San Siro

Durante la prima serata a San Siro, Ultimo ha interrotto il live per un momento di riflessione. Indicando la parte centrale degli spalti, ha detto:

“Vedete quei triangolini bianchi lassù al centro? Quando vengo a San Siro sono sempre vuoti. Poi vi spiego perché.”

Molti hanno interpretato la frase come una frecciatina rivolta alla Tribuna Stampa, spesso critica nei confronti del cantautore. Non è la prima volta che Ultimo risponde alle critiche in modo ironico: in passato, durante un altro concerto, aveva proiettato sul maxi schermo i titoli di articoli negativi nei suoi confronti.

Stasera, durante la seconda data a Milano, ha rincarato la dose:”Ragazzi comunque ieri..eh no l’altro ieri… comunque sabato ho detto che i posti…li…della sala stampa fossero vuoti…volevo chiedere scusa perchè ho detto che fosse un TRIANGOLO BIANCO INVECE È UN QUADRATO”.

Ecco i video di sabato e di oggi:

Ultimo che, ieri a San Siro, tira una stilettata contro la stampa che non accetta il suo successo e si vendica ignorandolo pic.twitter.com/jdCUvYrW3R — Infomusica (@Infomusica_blog) July 6, 2025

lui deve essere per forza il più iconico !!!! pic.twitter.com/KtIJlWaagG — angee IN TOUR (@amatjsempre) July 7, 2025





Un successo artistico e personale

Nonostante le continue tensioni con la stampa, Ultimo continua a dimostrare che il vero giudizio arriva dal pubblico. Il suo tour 2025 è andato sold out con mesi di anticipo, registrando numeri impressionanti in tutte le città. San Siro pieno, biglietti polverizzati in poche ore e una fanbase più affezionata che mai: il cantautore romano sembra immune alle critiche e dimostra, ancora una volta, che a parlare per lui sono i fatti. La musica e l’affetto dei fan restano la sua risposta più potente.

Oltre ai traguardi musicali, anche la vita privata di Ultimo procede a gonfie vele. Al suo fianco ci sono la compagna Jacqueline e il piccolo Enea, nato lo scorso inverno. La famiglia è spesso presente nei momenti più importanti della carriera del cantante, rafforzando un’immagine autentica e vicina al pubblico.