Ultimo, Davide Maggio svela cosa pensa di lui oggi

Davide Maggio svela cosa pensa di Ultimo oggi, tra il sold out da record e lo scontro con la stampa a Sanremo 2019.

Davide Maggio su Ultimo: “Ho capito le ragioni del suo comportamento a Sanremo”

Non ha usato mezzi termini Davide Maggio, rispondendo su Instagram a una domanda di un utente a proposito del successo di Ultimo, che ha registrato un clamoroso sold out per il concerto del 2026 a Roma Tor Vergata (qui per il bizzarro dettaglio durante la procedura d’acquisto notato dagli utenti). Il giornalista ha colto l’occasione per esprimere senza filtri la sua opinione sull’artista romano, facendo anche un punto sulla controversa partecipazione al Festival di Sanremo. “Bomba! Ultimo è uno che vende davvero a differenza di tanti cantanti che sono alimentati esclusivamente dai social nelle modalità che ho scritto qualche storia fa”, ha risposto Maggio.

Ma non si è fermato qui. Il commento si è poi fatto più personale, con un chiaro riferimento al comportamento di Ultimo durante Sanremo 2025, spesso al centro delle polemiche.

“E questa domanda mi dà l’occasione anche di chiarire alcune cose: le critiche bisogna imparare a incassarle ma non ti nascondo che, per esperienza personalissima, credo di aver capito le ragioni del suo comportamento a Sanremo. Avrà capito anche lui come funziona e si sarà rotto il cazzo. Come me. Ora, però, cercate pure voi di capire che una critica non significa non apprezzare quello che c’è di buono. Perché che sia bravo, non ci piove”.

Gli “scontri” a Domenica In: Maggio affronta Elodie e Gaia

Inevitabile non ripensare a quanto era accaduto durante lo celebre speciale post‑Sanremo di Domenica In, condotto da Mara Venier direttamente dal Teatro Ariston: parliamo di due momenti ben precisi.

Il primo coinvolge Elodie, appena calata dal palco con la sua performance emozionale. Davide Maggio le aveva chiesto se fosse vero che un altro cantante le avesse strappato il vestito nel camerino. La risposta di lei lapidaria: “Scrivete c*zzate… Nessuno mi ha strappato il vestito, sono ca**ate che scrivete voi come al solito” , e ancora: “Ma ti pare che io mi posso arrabbiare perché mi strappano un vestito? Nessuno mi ha toccato!”.

Il secondo momento ha coinvolto Gaia, molto toccata emotivamente. Maggio le aveva posto una cifra fredda: “per il pubblico sei arrivata ultima al televoto”. La cantante quasi in lacrime. A quel punto la padrona di casa ha sbottato: “Che bisogno c’era di dirglielo?… Non porta niente quel che hai detto”.

Maggio aveva replicato con la sua filosofia da cronista: “Io faccio l’osservatore”.