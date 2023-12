Serata ricca di sorprese, quella di oggi all’insegna del Grande Fratello. In questo 30 dicembre, su Canale 5 andrà in onda la 29esima nonché ultima puntata dell’anno all’insegna del reality condotto da Alfonso Signorini, con la presenza in studio dell’opinionista Cesara Buonamici e di Rebecca Staffelli, voce dei social.

Grande Fratello, le anticipazioni dell’ultima puntata dell’anno

In un clima di festa in vista della fine di questo funesto 2023, il Grande Fratello stasera regalerà non poche sorprese ai telespettatori ma anche agli stessi inquilini. In primo luogo, i concorrenti sono pronti a un nuovo GF Show e metteranno in scena il musical Mary Poppins.

Secondo le anticipazioni ufficiali, inoltre, non mancheranno le sorprese per alcuni di loro, e nello specifico: Rosy ritroverà il marito Paolo, Letizia rivedrà la mamma Sara in occasione di un’importante ricorrenza per la famiglia, mentre per Perla ci sarà il papà Alessandro.

E poi, per concludere, spazio al televoto: Perla Vatiero, Monia La Ferrera e Grecia Colmenares scopriranno il verdetto: chi sarà la concorrente meno votata che andrà ad affiancare Federico Massaro nelle nomination eliminatorie della prossima settimana?